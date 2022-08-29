الخرطوم 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس.وقال فولكر في تصريح صحفي: إن اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة مع القوى السياسية كافة، والمكون العسكري لمعالجة الأزمة السياسية، وأنه تطرق للعملية السياسية الجارية في البلاد، وضرورة الوصول لحل سياسي، وعودة الحكم، المدني وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة.// انتهى //17:12ت م0134