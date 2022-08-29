ليبرفيل 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، برئيس الجابون علي بونجو أونديمبا، حيث سلمه خطاب الدعوة للمشاركة في قمة قادة العالم يومَيْ ٧ و٨ نوفمبر القادم، حيث تعقد في إطار فعاليات مؤتمر COP27 بمدنية شرم الشيخ.وجرى خلال اللقاء بالعاصمة ليبرفيل التباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون في شتى المجالات، وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.// انتهى //17:53ت م0144