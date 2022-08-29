الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسينظّم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي على مدى عشرة أيام مسابقة للطهي البري، يتنافس فيها محبو الرحلات والكشتات على ألذِّ الأطباق، وذلك بطبخها بشكل مباشر أمام الجمهور، بإجمالي جوائز تبلغ 140 ألف ريال.وأتاحت المسابقة، للمرة الأولى، مشاركة السيدات فيها، حيث تقسم أيام المسابقة مع المشاركين من الرجال، وتسعى إلى تجسيد حياة الطهي البري والمصاحبة لـ(الكشتات)، وهيأ المعرض المكان بأجواء الرحلات البرية، معرفاً بكل ما يختص بالطهي البري وأكلاته المشهورة من أنحاء المملكة .ويُشترط على المتسابق التجهيز الحي لكل ما يحتاجه في الطبخ من مقادير الطعام والأدوات، مع إعطائه حرية اختيار ما يُفضل طبخه، والبدء بالطبخ والانتهاء منه في غضون خمس ساعات، الوقت المحدد للمسابقة.وخُصصت جوائز نقدية للفائزين تبلغ 14 ألف ريال يومياً، توزع على المشاركين بحيث يحوز صاحب المركز الأول على مبلغ 5000 ريال، و4000 ريال لصاحب المركز الثاني، و3000 ريال لصاحب المركز الثالث، ويحوز صاحبَا المركز الرابع والخامس على 1000 ريال لكل منهما.ويمضي نادي الصقور السعودي في تحقيق رؤيته المتمثلة في الريادة الأولى في مجال التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها وبكل ما يتصل بها ويصاحبها من هوايات، وأن يكون رافداً ثقافياً واقتصادياً ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، وذلك بإيصال رسالته التي تتمحور حول المحافظة والترويج للتراث والتقاليد التاريخية لثقافة الصيد بالصقور في المملكة وترسيخها في النشء.يذكر أن المعرض يستقبل زواره حتى 3 سبتمبر المقبل، من الساعة الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة مساءً، مشتملاً على العديد من المفاجآت والفعاليات المنوعة، حيث حظي منذ أيامه الأولى بحضور واسع ولافت من الصقارين وهواة الصيد بالصقور والرحلات والتخييم وهواة الرماية واقتناء الأسلحة، وزواره من داخل المملكة وخارجها.يشار إلى أن المعرض يتضمن مسابقتين أخريين، واحدة للتصوير الفوتوغرافي، وأخرى للرسم المباشر أمام الجمهور في ستة مسارات، تحمل اسم "ريشة صقار"، بمشاركة 18 فناناً، وبجوائز تبلغ 120 ألف ريال.//انتهى//17:54ت م0146