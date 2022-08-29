تونس 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأحبطت وحدات من الأمن التونسي 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، وأنقذت 150 مهاجرًا من جنسيات مختلفة من الغرق في البحر.وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي في بيان اليوم، أن وحدات الأمن أوقفت 13 شخصًا كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، مشيرًا إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //17:54ت م0147