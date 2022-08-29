الطائف 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات قرية سنام التراثية المصاحبة للأشواط الختامية بمهرجان ولي العهد 2022، برعاية هيئة الترفيه، وتستمر لمدة 7 أيام.وتتضمن حفلات غنائية وعروضا فلكلورية شعبية كالخبيتي والمجرور والخطوة الجنوبية والينبعاوي وعرضات الزير، إضافة إلى جلسات العريش، والأكشاك التي تعرض مجموعة من أعمال الحِرفيين والمهنيين و منتجاتهم التراثية في أجواء تقليدية تعكس عراقة المكان وأصالته.وتسلّط "قرية سنام التراثية" الضوء على الثقافة المحلية وتمكين ودعم المواهب المحلية في مجال الحِرف اليدوية والفنون البصرية والسمعية و تصميم الأزياء وفن الطهي والحِرف اليدوية.// انتهى //17:56ت م0148