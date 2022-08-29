ثقافي / انطلاق فعاليات قرية سنام التراثية بمهرجان ولي العهد للهجن
الاثنين 1444/2/2 هـ الموافق 2022/08/29 م واس
الطائف 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واس
انطلقت اليوم فعاليات قرية سنام التراثية المصاحبة للأشواط الختامية بمهرجان ولي العهد 2022، برعاية هيئة الترفيه، وتستمر لمدة 7 أيام.
وتتضمن حفلات غنائية وعروضا فلكلورية شعبية كالخبيتي والمجرور والخطوة الجنوبية والينبعاوي وعرضات الزير، إضافة إلى جلسات العريش، والأكشاك التي تعرض مجموعة من أعمال الحِرفيين والمهنيين و منتجاتهم التراثية في أجواء تقليدية تعكس عراقة المكان وأصالته.
وتسلّط "قرية سنام التراثية" الضوء على الثقافة المحلية وتمكين ودعم المواهب المحلية في مجال الحِرف اليدوية والفنون البصرية والسمعية و تصميم الأزياء وفن الطهي والحِرف اليدوية.
// انتهى //
17:56ت م
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