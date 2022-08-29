الباحة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات برنامج "حياك" لتهيئة المعلمات الجدد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، بمقر بيت الطالب ويستمر 3 أيام، وذلك بمشاركة 132 معلمة مستجدة.ويتضمن البرنامج تهيئة الاستعداد للمعلمات المستجدات وتوفير الممكنات المعرفية والمادية الداعمة والمساعدة على ممارسة التلعيم بكفاءة وفاعلية, ودعمًا لجاهزية التعليم والتعلم من خلال التطوير المهني التشاركي، فيما يركز على ممارسات التطوير المهني المستندة على المدرسة.ويشمل خطة تدريبية مكثفة، متضمنًا برامج تدريبية نوعية لكل الاحتياجات في الميدان التربوي بكل فئاته وتخصصاته المختلفة، كما تشمل الفعاليات العديد من البرامج المتنوعة التي تخدم المعلمات الجدد في بداية مسيرتهن المهنية التعليمية وتوضح لهم الجوانب التنظيمية والإجرائية في مجالات اللوائح والأنظمة والتطوير المهني وأخلاقيات مهنة التعليم وإستراتيجيات التعليم وحثت على البذل والعطاء.كما يشتمل البرنامج على ورش عمل عن "ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، و"الكفايات التدريسية", و"دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية", و"اللوائح والأنظمة"، و"نظام الإجازات - نظام فارس".// انتهى //17:57ت م0149