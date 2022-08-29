الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة أكثر من 25 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية بجدة لصالح إحدى الشركات العالمية لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها.وسيسهم المشروع في تعزيز منظومة تصدير المنتجات الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات اللحوم المختلفة بإجمالي 50 ألف طن سنويًا.وعقب توقيعه عقد التخصيص، أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي المُكلّف المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل جاهزية وقدرة "مدن" على جذب وتوطين الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خاصةً في القطاعات الإستراتيجية المهمة، مثل: الصناعات الغذائية التي تحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، في ظل رؤية السعودية 2030.وأضاف بأن المشروع من شأنه دعم تكاملية سلاسل إمداد صناعة الغذاء، من خلال تسهيل وجذب المستثمرين إلى المناطق المستهدفة بتوطين الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية الداعمة والخدمات المشتركة التي تعمل على رفع كفاءة المصانع الغذائية ضمن هذه التجمعات وتعزيز إسهامها في منظومة التصدير الوطنية.وقال الزامل: إن "مدن" ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 نجحت في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً إلى ما يقارب 1000 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء يوجد أغلبها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعاً، فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعاً و118 مصنعاً من نصيب القطاع الشرقي.وأوضح معاليه بأن الصناعات الغذائية بالمدن الصناعية تتميز بالتنوع والجودة العالية وفق أفضل المعايير الصحية المعتمدة، لتشمل اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة والمشروبات ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها.يشار إلى أن حفل التوقيع شهد حضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس الذي يعمل على قيادة عمليات التطوير والتمكين في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة التي تتسم بالنمو المتسارع، ومن ضمنها الصناعات الغذائية، حيث يعمل المركز كذلك مع المستثمرين على دراسة الفرص النوعية التي تستهدف بدورها زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات الصناعية، ويعد هذا المشروع أحد المشاريع التي عمل عليها المركز الوطني للتنمية الصناعية مع شركة سييرا العربية منذ عام 2019.وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة، تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.// انتهى //18:22ت م0151