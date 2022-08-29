الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واستنظّم هيئة الأفلام غداً لقاءً مفتوحاً بعنوان "مشهد النقد السينمائي في المملكة" الذي ستلتقي خلاله بالنقاد والمهتمين بقطاع الأفلام في المملكة؛ للتحاور مع النقّاد ومناقشة الأفكار والآراء حول النقد السينمائي، إلى جانب التواصل مع المهتمين، ومعرفة توجهاتهم واهتماماتهم النقدية.ويسعى اللقاء -الذي سيُعقد افتراضياً- إلى معرفة وضع النقد السينمائي في المملكة، وقياس مدى اهتمام المتلقي "المشاهدين والصنّاع" بالنقد السينمائي، ومدى وعي المتلقي بأهمية النقد السينمائي، إضافة إلى النقد السينمائي بين الهدم والبناء.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تحرص هيئة الأفلام على تنظيمها بهدف تنويع قنوات التواصل مع مجتمع الأفلام في المملكة، وتعزيز قنوات الحوار البنّاء في السينما السعودية، في إطار مساعيها لتطوير قطاع الأفلام بالمملكة، وتمكينه من المنافسة محلياً ودولياً.// انتهى //18:23ت م0152