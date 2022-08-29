الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسعقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اليوم اجتماعه العاشر افتراضياً برئاسة معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز ، بحضور جميع أعضاء المجلس؛ لمناقشة الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس التي اتخذ بشأنهاالقرارات والتوصيات اللازمة.وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، ورفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.وتمثل الأكاديمية المالية ذراعاً رئيساً لمؤسسات القطاع المالي في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي إسهاماً في تحقيق مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:24ت م0154