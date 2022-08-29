أبها 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، استعدادات إدارات التعليم في المنطقة، مع بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ، واستقبال حوالي 480 ألف طالب وطالبة فـي جميع مدارس المنطقة.ووقف ميدانياً علـى عودة طلاب في المرحلة الابتدائية في مدرسة النور الابتدائية والمدرسة المتوسطة في مركز حبطن التابع لمحافظة محايل عسير (180 كيلومتر شمال غرب مدينة أبها)، وذلك بحضور مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم، وعدد من القيادات التعليمية.وأكد سمو أمير منطقة عسير حرص القيادة الرشيدة حفظها الله واهتمامها بدعم وتجويد المخرجات التعليمية ورفع جودتها، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات والعمل على تطويرها وتحسينها بما يتواكب مع المتغيرات الدورية، ومتطلبات سوق العمل .// انتهى //18:25ت م0155