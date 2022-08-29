باريس 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسبحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين على جميع الصُّعُد والمستويات، والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.كما تطرق الجانبان إلى التحديات المناخية التي تواجه العالم، وبحثا آليات التنسيق المشترك للتصدي لها.// انتهى //18:29ت م0157