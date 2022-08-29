الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق برنامج "نَفَس" لتدريب هواة الطهي من الأسر المنتجة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في فنون الطهي العالمية والمحلية، لتمكينهم من إدارة خطوط الإنتاج الغذائية، وتهيئتهم للاحتراف في سوق العمل.وسيتخرج رواد البرنامج التدريبي للبنك في مساراته الخمسة بمهارات مختلفة في فنون الطهي العالمي والسعودي، إضافة إلى إتقان فن الخبز والمعجنات والحلويات والطريقة المثلى لإعداد قائمة الطعام.وأكد المسؤلون عن البرنامج في بنك التنمية الاجتماعية أن الهدف من برنامج "نَفَس" هو الوصول بالطهاة السعوديين من الأسر المنتجة إلى نشر ثقافة المطبخ السعودي كأحد الفنون العالمية، وتمكين المتدربين من دخول سوق العمل بالمهارات المطلوبة التي تمكّنهم من النجاح فيه, إلى جانب أن المهارات الأساسية للمتدربين ستشمل تاريخ المطبخ السعودي وتأثير الثقافات الإقليمية الأخرى، وطرق تحضير القهوة، وتحضير الوجبات النباتية والصحية، مع الوعي بمفهوم الاستدامة الغذائية لنقلل من الهدر في الوجبات.وتشمل مسارات التدريب التعرف على طرق استغلال وحفظ الفاكهة والخضروات الموسمية المحلية والعالمية، وطرق وأساليب التخليل والتجفيف الأساسية، والالتزم بمبادئ نظافة وسلامة الغذاء وفق المعيار العالمي (HACCP)، مع التدريب على طرق تصنيف وإدارة المخزون الغذائي، والتمرس على استخدام أدوات المطبخ، وصولاً إلى معرفة تسعير وتسويق المنتجات وأفضل السبل لعرضها.ويشرف على برنامج "نَفَس" نخبة من الطهاة، وينقسم التدريب فيه لخمسة مسارات ويستمر على مدى أسبوع كامل بواقع ثلاثين ساعة تدريبية لكل مسار، ومن ضمن أهداف التدريب في "نَفَس" تطوير مهارات مشغلي مقاهي يمام التابعة للبنك، التي وصل عدد فروعها إلى 100 فرع في أهم المواقع داخل الجهات الحكومية، ويعمل فيها أكثر من 156 أسرة، وبذلك يوفر البرنامج فرصة للعاملين في "يمام" لاختيار المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية والجدوى الاقتصادية المناسبة للمنافسة في السوق المحلي والعالمي، ويُعد ذلك أحد أهداف برنامج "نَفَس" الذي يقدم ضمن برامج بنك التنمية الاجتماعية الداعمة للأسر المنتجة ورواد الأعمال لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.// انتهى //18:35ت م0158