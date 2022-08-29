واشنطن 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأكدت الولايات المتحدة، وأرمينيا، وجورجيا، والعراق، والأردن، وليبيريا، والفلبين، وسيراليون، وأوغندا، وأوكرانيا دور إسهام الشراكات التعاونية في الحد من التهديدات في الأمن الصحي العالمي.وشدد الأطراف في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية اليوم، على أن التعاون والمساعدة الدوليين يلعبان دوراً حاسماً في بناء القدرات الوطنية القوية لمراقبة الأمراض المعدية وتشخيصها والاستجابة لها.ولفت الأطراف النظر إلى أن هذه الشراكات تحمي صحة البشر والحيوانات في البلدان الأطراف، بما في ذلك الوقاية من تفشي الأمراض المعدية والكشف عنها ومكافحتها، وفي تعزيز السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في المختبرات.وشجع الأطراف جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية على العمل معًا، بما في ذلك في المؤتمر الاستعراضي القادم؛ لدعم هدف التعاون لتعزيز الأمن الصحي العالمي وتقليل آثار الأمراض المعدية على مجتمعاتنا.// انتهى //19:19ت م0161