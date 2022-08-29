الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم إطلاق البرنامج التدريبي: "من الفكرة إلى الخشبة"، وهو برنامج تدريبي شامل يتضمن إقامة 21 ورشة تدريبية حضورية وافتراضية في مدينتَيْ الرياض وجدة، حيث ستقام خلال المدة من شهر سبتمبر 2022 إلى يناير 2023 عبر مسارات متعددة تخلق من خلالها بيئة تعليمية مميزة للمهتمين بالمسرح. ويمكن الراغبين في التسجيل بالبرنامج زيارة الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/skills_enhancment_2.ويتضمن البرنامج 5 دورات افتراضية أساسية حول صناعة المسرح، و6 محاضرات افتراضية متقدمة، و9 دورات حضورية في مجالات المسرح المختلفة ستقام في مدينة الرياض، وبرنامجًا تدريبيًا شاملًا في صناعة المسرح سيقدم حضورياً في مدينة جدة.ويركز البرنامج على تعلم المهارات والتقنيات الأساسية في المسرح، مثل: تصميم الأزياء، المكياج، الديكور، الإضاءة، والصوتيات، ما سينعكس على مستوى المحتوى المقدم، إلى جانب تمكين وتطوير مهارات المتدربين في جوانب الإخراج والكتابة المسرحية وأسس التمثيل وإدارة الخشبة، وتنمية مهارات المتدربين في مجالات المسرح للوصول إلى مستوى احترافي.ويندرج البرنامج التدريبي "من الفكرة إلى الخشبة" تحت مبادرة تطوير المهارات ضمن إستراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية، حيث تسعى من خلاله إلى ابتكار بيئة تعلّم خصبة للمهتمين بالمسرح؛ لإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من الدخول إلى مجال صناعة المسرح، والإسهام في تطوير المشهد المسرحي بالمملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع المسرح والمنتمين إليه، وتوعية المجتمع بأهميته الإبداعية.// انتهى //19:33ت م0164