الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.20 .اليورو 1.00.الجنيه الإسترليني 0.85.اليوان الصيني 6.90.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1750.4 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 18.7 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 852.7 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2122.75 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 104.1 دولارات أمريكية.نايمكس خفيف 96.21 دولارًا.نفط الغاز 1149.5 دولارًا.الغاز الطبيعي 9.372 دولارات.غاز البروبان 5700 دولارٍ.// انتهى //20:13ت م0166