الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسيعيش زوار مهرجان العودة إلى الرياض من العائلات والأطفال تجربةً سينمائيةً جديدةً، عبر مشاهدة الأفلام في أول سينما من نوع Bean bag Cinema بالمملكة، وهي إحدى أنواع السينما الداخلية التي تستخدم في الاستضافات والحفلات الخاصة؛مما ينعكس على رحلة الزوار داخل أروقة المهرجان بمفاهيم ترفيهية مميزة وحديثة.ويحظى زوار Bean bag Cinema بتجربة سينمائية تتضمَّن عرض أكثر الأفلام أهميةً وإقبالاً من الزوَّار، مثل: فيلم Minions، وصعود النمر، والحيوانات الخارقة، وسونيك عبر شاشات ضخمة وعالية الجودة، في بيئة مهيأة بعناصر الرفاهية والاسترخاء، وتضمُّ الصالة 70 مقعدًا مجهزًا لعشاق أفلام المغامرة والخيال والأفلام التعليمية.وتعرض Bean bag Cinema أفلامها للزوَّار بدءاً من الساعة السادسة مساءً حتى العاشرة والنصف مساءً، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 40 ريالاً للشخص، ويمكن شراؤها عبر نقاط البيع المتوفرة في المهرجان.ويفتحُ المهرجان - الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل- أبوابَه للزوَّار طوال أيام الأسبوع، ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحاً في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالاً، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming .// انتهى //20:36ت م0169