الرباط 2 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.07 %، بـ12.169,05 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.12 % ليستقر عند 985,4 نقطة، فيما حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي تقدماً طفيفاً بنسبة 0.3 % مسجِّلاً 912,97 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 13,65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 631,43 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:36ت م0170