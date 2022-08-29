القاهرة 2 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأكدَ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه يتابعُ بمزيد من القلق التطورات المتلاحقة والخطيرة على الساحة العراقية، داعياً الأطراف العراقية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد.وحذَّر أبو الغيط - في بيان اليوم- من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيدٍ من العنف والفوضى وإراقة الدماء، مشدداً على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن جميع المظاهر المُسلَّحة وتفادي إراقة الدماء.وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تتابع جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل الحفاظ على السِّلم والأمن والاستقرار في البلاد.//انتهى//20:38ت م0172