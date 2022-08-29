بغداد 2 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسحذَّر الرئيس العراقي برهم صالح من انزلاق الأوضاع في البلاد نحو متاهات مجهولة، داعياً الجميع إلى التحلي بالتهدئة.وقال - في بيان اليوم-: "إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، لكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة ".وأضاف أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية مسؤولية مضاعفة للترفع عن الخلافات لصالح ما هو أغلى وأثمن، ومنع العنف وحقن الدماء، وانتهاج مواقف حريصة حامية للوطن، مؤكدا ضرورة التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة.ودعا الرئيس العراقي المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة.//انتهى//20:54ت م0173