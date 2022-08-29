سكاكا 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى في قصر سموِّه بمدينة سكاكا جموعَ المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.كما استقبلَ سموُّه أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسلام على سموِّه في الجلسة الدورية التي يقيمها للمواطنين.وفي بداية الجلسة رحَّب سموُّ أمير منطقة الجوف بالجميع ، مهنأً الطلابَ والطالباتِ والأسرَ ببداية العام الدراسي الجديد، مشيداً بنجاح بدء العام الدراسي الذي واكبَه تميُّزٌ في الحركة الأمنية والمرورية في المنطقة.وأكدَ سموُّه خلال الجلسة أهميةَ دور الأسرة المشترك مع المدرسة وأهمية البداية الجادة لخدمة الطلاب والطالبات ، وضرورة مواصلة تحفيزهم وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط؛للوصول إلى التميز والإبداع في التحصيل العلمي، ما يسهم في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي .ونَوَّهَ سموُّه بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم واهتمام للتعليم، بوضعه في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية المملكة 2030 ، متطرقاً خلال الجلسة لعدد من الموضوعات التنموية التي تهم المنطقة وجهود عدد من الوزارات والإدارات الخدمية والأمنية بالمنطقة.وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على بلادنا أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ، وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ حفظَهما الله.// انتهى //20:55ت م0174