القاهرة 2 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسدعا وزير الخارجية المصري الرئيسُ المعيَّنُ للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 سامح شكري، جميعَ الأطراف الأفريقية المعنية بعمل المناخ إلى مواصلة جهودها لتحقيق العدالة في قضايا المناخ.جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الرئيس المعيّن للدورة اليوم في الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ لأفريقيا المنعقد في الجابون، بحضور رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا، والوزراء وكبار المسؤولين في الدول الأفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له، بأن الوزير شكري أشار إلى أهمية انعقاد أسبوع المناخ لأفريقيا لبحث التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية على صعيد موضوعات المناخ، أخذاً في الاعتبار كونها من بين الأطراف الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ.وأضاف أن وزير الخارجية المصري شارك كذلك في المائدة المستديرة الوزارية التي عُقدت في إطار فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا، التي تناولت التطور المُحرز على صعيد عمل المناخ منذ مؤتمر COP26 بجلاسجو، بجانب التحضير لمؤتمر COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري استعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول شتَّى موضوعات المناخ، وخاصةً التكيُّف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وحشد تمويل المناخ.//انتهى//21:23ت م0176