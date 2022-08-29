الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسبِيعَ - اليوم - صقران بقيمة 71 ألف ريالٍ في الليلة الخامسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظِّمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي على مدى 10 أيام، ويستمران حتى 3 سبتمبر المقبل.ويستضيف المزاد في نسخته الثانية أكثرَ من ٤٠ مزرعةَ إنتاجٍ رائدةً من أكثر من ١٧ دولةً من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ليصبح أكبرَ مزاد للصقور على مستوى العالم.وجاءت بداية المزاد مع الصقر الأول فرخ جير شاهين من مزرعة SB FALCON الفرنسية، وقد بِيعَ بمبلغ 30 ألف ريالٍ، وبِيعَ الصقرُ الثاني فرخ جير شاهين لمزرعة SULLIVAN-MEWS,LLC الأمريكية بمبلغ 41 ألف ريالٍ.ويوفِّرُ المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقَّارين والمنتجين وعشَّاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //21:56ت م0177