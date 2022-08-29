الطائف 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واساختتمت اليوم سباقات فئة اللقايا بمهرجان وليِّ العهد للهجن 2022 ، حيث تمكَّنت الهجن الإماراتية " الدرعية " للشيخ ذياب بن محمد بن زايد ، و"مزدلفة" لمانع الشامسي من الفوز بشوطين للرموز من أصل أربعة .وحقَّقَت المطية " الرهاوي " لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه الفوز بأحد أشواط الرموز وكذلك الأسرع توقيتًا ب 5:57,525 دقائق ، كما حصد "الباسل" لـ عامر بن سعد المري، المركزَ الأولَ في شوط الرمز الرابع فئة لقايا قعدان – عام .// انتهى//22:22ت م0178