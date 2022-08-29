رياضي / "الرهاوي" تحقق الأسرع توقيتًا والهجن الإماراتية تفوز بشوطين للرموز في ختام سباقات فئة لقايا
الاثنين 1444/2/2 هـ الموافق 2022/08/29 م واس
الطائف 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واس
اختتمت اليوم سباقات فئة اللقايا بمهرجان وليِّ العهد للهجن 2022 ، حيث تمكَّنت الهجن الإماراتية " الدرعية " للشيخ ذياب بن محمد بن زايد ، و"مزدلفة" لمانع الشامسي من الفوز بشوطين للرموز من أصل أربعة .
وحقَّقَت المطية " الرهاوي " لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه الفوز بأحد أشواط الرموز وكذلك الأسرع توقيتًا ب 5:57,525 دقائق ، كما حصد "الباسل" لـ عامر بن سعد المري، المركزَ الأولَ في شوط الرمز الرابع فئة لقايا قعدان – عام .
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22:22ت م
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