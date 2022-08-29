القاهرة 2 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسعقد وزير الخارجية المصري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 سامح شكري، جلسة مباحثات اليوم مع وزير البيئة وتغير المناخ والغابات والمحيطات الجابوني لي وايت، على هامش المشاركة في فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا المنعقد بالجابون.واستعرضت الجلسة علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن موضوعات تغير المناخ، والجهود المبذولة لمواجهتها، بالإضافة إلى الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.//انتهى//23:51ت م0183