الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأعلن نادي الصقور السعودي عن شراكته مع مجموعة الخطوط السعودية، لتكون بموجب ذلك شريكاً إستراتيجياً للنادي وناقلاً رسمياً لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والذي انطلق بمدينة الرياض منذ الخميس 25 أغسطس الجاري ويستمر حتى 3 سبتمبر القادم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على حضورها في مختلف المناسبات والفعاليات التي تسهم في التنمية الثقافية، والتعريف بهذا الإرث السعودي العريق.وسيحظى زوار فعاليات نادي الصقور بفرصة الاستفادة من العرض الترويجي الخاص المقدم من عطلات السعودية(Sfc20)، والذي يوفر خصماً بمقدار (20%)، حيث يساعد البرنامج الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم من خلال توفير خيارات متنوعة من الرحلات الملائمة، مع باقة من الخدمات المتكاملة، تشمل رحلات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية.وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي، سعي النادي لتوسيع أطر التفاهم مع جميع الشركاء الإستراتيجيين لخدمة المهتمين بهواية الصيد بالصقور.وقال: "يفتخر نادي الصقور السعودي بتوقيع الرعاية (الناقل الرسمي والشريك الإستراتيجي) مع مجموعة الخطوط السعودية، التي عودتنا دائماً على تقديم التسهيلات لكل ما من شأنه أن يسهم في دعم الثقافة والإرث المحلي، وخدمة الموروث الثقافي للسعوديين».من جانبه أعرب مدير عام الشراكات والرعايات في مجموعة الخطوط السعودية معتز الأندجاني عن سعادته بما تحقق من نجاح العام الماضي مع نادي الصقور السعودي، وفخورون بتمديد الشراكة الإستراتيجية مع نادي الصقور السعودي لمدة 3 أعوام تالية، حيث تأتي مشاركة الخطوط السعودية كجزء من مساهمتها في دعم الأحداث التراثية والثقافية والرياضية".يذكر أن رعاية الخطوط السعودية لنادي الصقور السعودي حققت نجاحاً في العام الماضي، وتتسع لتشمل الرعاية الإستراتيجية وصفة الناقل الرسمي لفعاليات النادي، إضافةً إلى المشاركات الدولية لنادي الصقور السعودي.ويعد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض للعام 2022م، أضخم معرض للصقور والصيد ومستلزماته في العالم، بتنظيمٍ من نادي الصقور السعودي، ويتخلله العديد من الفعاليات التثقيفية والترفيهية المتنوعة، لإلقاء الضوء على تراث المملكة العربية السعودية وهويتها، والتعريف بأسرار وعوالم الصيد وصناعة الصقور، وذلك باجتماع أكبر عدد ممكن من هواة ومحترفي الصيد والصقور من شتى أنحاء العالم.// انتهى //23:54ت م0184