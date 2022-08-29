القاهرة 2 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم بلاده الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة الوطنية للعراق فوق أي اعتبار؛ حفاظاً على أمنها واستقرارها.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي اليوم بنظيره العراقي برهم صالح.وأشار الرئيس المصري خلال الاتصال إلى الاستعداد بجانب الأشقاء العرب، للإسهام في أي جهد مشترك لإنهاء أي تصعيد ومواجهات في العراق، فيما نوّه الرئيس العراقي من جانبه بدعم مصر المتواصل لبلاده.//انتهى//23:58ت م0187