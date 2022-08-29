أبها 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في ديوان الإمارة أمس القنصل العام لجمهورية إيطاليا الدكتور ليوناردو كوستا.ورحب سمو الأمير تركي بن طلال في مستهل اللقاء بالقنصل الإيطالي، وجرى تبادل العديد من الأحاديث الودية وعلاقة البلدين وسبل دعمها وتنميتها، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وقدّم الدكتور ليوناردو، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن إعجابه بما شاهده في المنطقة من نهضة تنموية في شتى المجالات، وما تتمتع به من طبيعة خلابة وإرث ثقافي متنوع.// انتهى //00:14ت م0002