ليبرفيل 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسبدأت في العاصمة الغابونية ليبرفيل مساء الاثنين أعمال "أسبوع المناخ الإفريقي" لبحث الفرص الخاصة بتغير المناخ ومناقشة مخاطرها ، وذلك قبل مؤتمر المناخ "كوب 27" المقرر تنظيمه نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزراء من 42 دولة أفريقية ورؤساء عدد من الوكالات الأممية والوكالات متعددة الأطراف.ودعا الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا في كلمة له خلال افتتاح أسبوع المناخ، إلى اغتنام الفرصة للعمل على حلول مبتكرة وملموسة ومستدامة ومنح الدول الأفريقية الوسائل الكفيلة من أجل التصدي بنجاح للتغيرات المناخية.وأفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري المعين رئيساً لمؤتمر "كوب 27" أن القارة الإفريقية "تأثرت بالتغيرات المناخية بطريقة متسارعة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وجنوب أفريقيا وسواحل البحر المتوسط.وبدوره أشار الأمين التنفيذي بالوكالة للأمم المتحدة المعني بالمناخ إبراهيم تياو، إلى أنه لا يمكن إنكار أن أفريقيا تواجه تحديات مناخية كبيرة، ومع ذلك فقد حان الوقت للاعتراف أيضا بإسهامات أفريقيا الرئيسة في التحديات العالمية.//انتهى//00:37ت م0003