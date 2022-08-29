الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستأهلت منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.ففي المجموعة الأولى وعلى ملعب السيق، تغلب منتخب الجزائر على منتخب الإمارات بثلاثية دون رد، سجلها كل من محمد عبدالمجيب وفتحي كساسي وأناتوف مسلم.وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، فاز منتخب السودان على منتخب فلسطين بنفس النتيجة (3-0)، سجلها مصعب أحمد وموسى علي ومنذر صابر.وبتلك النتائج يتربع منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط من 3 انتصارات، يليه منتخب السودان بـ6 نقاط، ثم منتخبا الإمارات وفلسطين برصيد نقطة واحدة لكل منهما.وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب السيق، حقق منتخب تونس الفوز على منتخب عمان بنتيجة 2-1، وسجل له كل من أنس العمدوني ومحمد كريم، بينما جاء هدف عمان عن طريق عبدالله الشرقي.وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبي ليبيا واليمن، وسجل هدف ليبيا اللاعب عبدالمؤمن المبروك، بينما جاء هدف اليمن عن طريق أنور الطريقي.وبتلك النتائج يحتل منتخب اليمن صدارة المجموعة بـ5 نقاط، بالتساوي مع منتخب تونس، يليهما منتخب ليبيا بنفس الرصيد ثم المنتخب العماني رابعاً بدون نقاط، حيث تأهلت تونس رفقة اليمن إلى الدور ربع النهائي، بقاعدة اللعب النظيف على منتخب ليبيا.// انتهى //00:43ت م0004