مدريد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساختتم أتلتيكو مدريد منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم بتحقيقه فوزا صعبا على مضيفه فالنسيا بهدف دون رد سجله الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس بالترتيب العام للمسابقة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند ثلاث نقاط في المركز 14 بالترتيب.وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر ريال مدريد على إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف، فيما انتصر برشلونة صاحب المركز الثالث على بلد الوليد بأربعة أهداف دون رد.// انتهى //02:01ت م0006