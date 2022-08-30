طوكيو03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 56ر 283 نقطة، أو ما يعادل 02ر1% ، ليصل إلى 52ر28162 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 40ر22 نقطة، أو15ر1% ، ليصل إلى 50ر1966 نقطة.// انتهى //06:21ت م0013