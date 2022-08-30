المدينة المنورة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساختتم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة فعاليات البرامج الصيفية المكثفة في السنة النبوية بحضور ما يقارب 200 مشارك ومشاركة .واشتملت فعاليات البرامج التي عُقدت بمقر الوقف بالمدينة المنورة على مسابقات ودورات صيفية مكثفة في حفظ 300 حديث من كتاب اللؤلؤ والمرجان وحفظ 224 حديثا لكتاب أحاديث النساء ومُدارسة كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .// انتهى //06:25ت م0014