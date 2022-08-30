الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسبدأت الكلية التقنية للبنات بالرياض اليوم برنامج تهيئة المستجدات في الكلية البالغ عددهم (656) متدربة، وذلك بعد اكتمال وجاهزية المرافق والقاعات والمعامل، ونظام الفصول الثلاثة.وصمم برنامج التهيئة بمشاركة جميع أقسام الكلية ووحداتها لإعطاء المستجدات فكرة شاملة عما يهم المتدربة من تفاصيل وحقوق وواجبات المتدربة خلال مشوارها التقني، إضافة إلى الرد على استفساراتهن ودعمهن معنويا.وحثت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض أسماء حكمي جميع المنسوبات ببذل الجهد وتذليل الصعوبات أمام المستجدات والمتدربات عموما لضمان بداية ناجحة لهذا العام التدريبي، وتقديم الخدمات المساندة اللازمة لسير العملية التدريبية متمنيةً للجميع التوفيق والسداد.وأكدت حكمي أن دعم المتدربات وتحفيزهن لتحقيق التقدم في مسارهن التقني يعد من أهم أهداف الكلية لتخريج جيل يتمتع بالمعرفة العلمية والخبرة العملية وهذا انعكاس لحرص الحكومة الرشيدة لتمكين المرأة في جميع المجالات، سائلة المولى عز وجل بأن يحفظ قيادتنا للمضي في تحقيق مستهدفاتها الرامية لعزة الدين ورخاء الوطن.// انتهى //07:07ت م0017