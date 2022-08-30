المدينة المنورة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأقام فريق فرسان الصفة التطوعي بجمعية التنمية الأهلية في قباء بالمدينة المنورة دورة تدريبية بعنوان " ثقافة التطوع " ضمن برامج أكاديمية أجيال فرسان الصفة التطوعية التي قدمها مدرب ومستشار في العمل التطوعي الشيخ بن عبدالسلام الشنقيطي وذلك عبر الاتصال المرئي .وتناول مقدم الدورة التي شارك فيها أكثر من 100 متدرب ومتدربة بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الجيل الناشئ، عددا من المحاور حول مفهوم ودوافع التطوع وحقوق المتطوع وذهنية المتطوع المتميز وأخلاقيات المتطوع .وفي ختام الدورة فُتح باب النقاش لإثراء الدورة والإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين .// انتهى //07:19ت م0018