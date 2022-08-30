كانبيرا 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها أن الحكومة الأسترالية ستقدم مليوني دولار أسترالي كمساعدات إنسانية عاجلة استجابة للفيضانات المدمرة في باكستان.وقال البيان "سيتم تقديم هذا الدعم من خلال برنامج الأغذية العالمي لمساعدة حكومة باكستان وشعبها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة ، ولا سيما أولئك المتضررين بشكل مباشر من الفيضانات".// انتهى //07:22ت م0019