عام / أستراليا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة مليوني دولار أسترالي إلى باكستان
الثلاثاء 1444/2/3 هـ الموافق 2022/08/30 م واس
كانبيرا 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها أن الحكومة الأسترالية ستقدم مليوني دولار أسترالي كمساعدات إنسانية عاجلة استجابة للفيضانات المدمرة في باكستان.
وقال البيان "سيتم تقديم هذا الدعم من خلال برنامج الأغذية العالمي لمساعدة حكومة باكستان وشعبها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة ، ولا سيما أولئك المتضررين بشكل مباشر من الفيضانات".
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