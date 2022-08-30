إسلام آباد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد القيادة الباكستانية عزمها على بذل كل جهد ممكن لمساعدة المنكوبين من الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان، والتي أدت إلى مقتل 1061 شخصاً وتشريد أكثر من 33 مليون، وغمرت نحو ثلث مساحة البلاد.واهتمت ببرقيتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي لتقديم التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي تشهدها باكستان.وتناولت دعوة منظمة التعاون الإسلامي التي حثّت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود الإغاثة الإنسانية في باكستان، وطلب الأمم المتحدة جمع 160 مليون دولار لتمويل جهود الحكومة الباكستانية لإغاثة المنكوبين بالفيضانات.وتطرقت في الشأن الإقليمي والدولي إلى إجلاء السلطات الصينية عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الجنوبية الغربية للبلاد خوفاً من تعرضهم للفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، وتطورات الوضع السياسي في العراق ، ومستجدات الفيضانات التي يشهدها السودان.// انتهى //08:13ت م0021