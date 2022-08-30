إسلام آباد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسقال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل إن السيول والفيضانات الحالية التي تشهدها باكستان منذ منتصف شهر يونيو الماضي، تسببت في خسائر مادية تقدر بنحو 10 مليار دولار في قطاعات مختلفة.وأوضح إسماعيل في تصريح نشرته وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن حجم الخسائر قدر وفقاً للتقييمات الأولية، وقد يزيد بعد إجراء المسح الميداني.وأضاف أنه ليس لديه في الوقت الحالي تفاصيل الخسائر التي تكبدتها مختلف قطاعات الاقتصاد ، مشيراً إلى أن الفيضانات الحالية تعد الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث غمرت مياه الأمطار نحو ثلث مساحة البلاد، وأثرت سلباً على النشاط العام في البلاد، وخاصة الاقتصاد.// انتهى //08:19ت م0022