نجران 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستنظم جامعة نجران غداً، دورة بعنوان "الأدوات الأساسية لنظام إدارة التعلم الإلكتروني" تستهدف أعضاء هيئة التدريس، وذلك عبر برنامج البلاك بورد.وتتناول الدورة التعريف بطريقة الوصول لنظام التعلم الإلكتروني، وآلية رفع محتوى المقرر الدراسي، والوصول لمستودع المقررات النموذجي، وأساسيات الفصول الافتراضية، وطرق بناء التقييمات الإلكترونية القصيرة وكيفية تفعيل المناقشات ونشر الإعلانات.وتهدف الدورة إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس من استخدام نظام التعلم الإلكتروني وإدارته بجودة عالية وتسهيل التواصل بينهم وبين الطلاب والمحتوى العلمي.// انتهى //08:26ت م0024