جدة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للسباحة أمس دورة مدربي السباحة المستوى الفني الأول "رجال - سيدات" المقامة بمحافظة بجدة واستمرت لمدة 9 أيام، بمشاركة 18 متدرباً ومتدربةً، تحت إشراف مدربين دوليين معتمدين.وتأتي الدورة لتطوير ألعاب السباحة وتأهيل الكوادر الرياضية الوطنية ونقل الخبرات والمعلومات لهم، بما يعكس الشكل الإيجابي على اللعبة، وتدعيمها بمدربين مؤهلين.يذكر أن دورة المستوى الفني الأول لمدربي السباحة تؤهِّل المتدربين للعمل كمدربي سباحة معتمدين لدى الاتحاد السعودي للسباحة.// انتهى //08:50ت م0025