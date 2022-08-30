المدينة المنورة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسحصلت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، على خمس اعتمادات برامجية أكاديمية من مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتقنية ABET، وذلك ضمن مشروع الاعتمادات البرامجية الأكاديمية المحلية والدولية لبرامج مرحلة البكالوريوس بكليات الجامعة.وشملت البرامج الأكاديمية، برامج الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية, والهندسة المدنية, والهندسة الصناعية بكلية الهندسة بالجامعة, إضافة إلى برنامج هندسة الحاسب الآلي بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بالجامعة.// انتهى //08:51ت م0026