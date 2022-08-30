الأحساء 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأقامت الكلية التقنية بالأحساء أمس، برنامج تهيئة لـ 822 متدرباً مستجداً للعام التدريبي الجديد 1444هـ، بمشاركة المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، وذلك بمقر الكلية في الهفوف.وحث عميد الكلية صالح الرزيحان، المتدربين الجدد على بذل الجد والاجتهاد في التدريب والالتزام بأنظمة الكلية والاستفادة من الإدارات الخدمية وأن يكون هدفهم الحصول على معدلات عالية تؤهلهم في الحصول على أفضل الوظائف بعد التخرج للإسهام في خدمة وبناء الوطن.وتناول البرنامج حقوق المتدربين وواجباتهم، والتعريف بالخدمات المقدمة للمتدربين والأنشطة، وصندوق المتدربين، والتواصل مع القطاع الخاص لعرض أهم الفرص الوظيفية لخريجي المؤسسة، إضافةً إلى تقديم دورة في التهيئة النفسية وآلية احتساب المعدل التراكمي وشروط الحصول على المكافأة، واستعراض التعليمات الإرشادية في السلامة المهنية.// انتهى //08:52ت م0027