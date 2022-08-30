جيزان 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساختتمت أمس الدورة التدريبية للمدربين لكرة القدم رخصة الاتحاد الآسيوية " C " ، التي أقيمت بمدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان.وأوضح نائب مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان عقيل بن صالح صعابي، أن الدورة التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمدت على تقديم المنهج المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، حيث شملت محاضرات نظرية وعملية للمحاضر الدولي والمدرب الوطني أحمد حلوي.وأشار إلى أنها تناولت محاور أبرزها المتطلبات البدنية في كرة القدم، وفسيولوجيا الجهد البدني، والتخطيط للتدريب، وتدريب تحمل السرعة واختبارات اللياقة في كرة القدم، وأساسيات كرة القدم ومبادئ التعليم والتدريب ، مع التركيز على الاحتياجات الفنية للاعبين ، والتغذية الرياضية للاعبين ، بجانب علم النفس الرياضي، إضافةً لإجراء تطبيقات عملية بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.// انتهى //08:53ت م0028