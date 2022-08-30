تبوك 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأطلقت إدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) ومجلس الجمعيات الأهلية، النسخة الثانية من مبادرة "أنت المستقبل" الهادفة إلى تمكين الطلاب والطالبات في منطقتي نيوم وتبوك من مواصلة رحلتهم التعليمية، وتهيئتهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، من خلال تزويدهم بحقائب مدرسية تحتوي على أدوات ولوازم مدرسية متنوعة.وتعكس المبادرة التزام نيوم بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم وتمكين أبناء المجتمع، حيث يستفيد من المبادرة، في هذا العام، 3000 طالب وطالبة من أبناء المستفيدين من البرامج والخدمات التنموية التي يقدمها البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" والمستفيدين من الجمعيات الأهلية في منطقتي نيوم وتبوك، بما يسهم في تغطية احتياجاتهم المدرسية والتعليمية، وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد.وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في نيوم مشاري المطيري، أن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "أنت المستقبل"، التي تأتي كجزء من حزمة مبادرات مجتمعية تستهدف طلبة التعليم العام، تؤكد حرص نيوم على دعم الجيل الحالي في منطقتي نيوم وتبوك ليكونوا جزءاً من بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً في نيوم.وأشار إلى أن أكثر من 70 متطوعاً من موظفي نيوم وأسرهم أسهموا في تنفيذ المبادرة وتجهيز الحقائب المدرسية المتكاملة، وهو الأمر الذي يعزز مشاركة الموظفين في برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية.وتضاف المبادرة إلى منظومة المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها نيوم، والهادفة إلى تمكين أبناء المجتمع والطلاب والطالبات من الوصول إلى أهدافهم والاستفادة من طاقاتهم ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمع ومستقبل نيوم، حيث جرى في أغسطس الجاري قبول 200 طالب وطالبة في الدفعة الرابعة من برنامج نيوم للابتعاث، كما ستطلق نيوم في شهر سبتمبر برنامجا لتدريب 200 مستفيد على مهارات اللغة الانجليزية في جامعة فهد بن سلطان.ودعماً لثقافة التطوع تتيح إدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم المشاركة في برامجها المختلفة، ويمكن للراغبين بالتطوع في مشاريعها القادمة التواصل من خلال زيارة موقع المسؤولية الاجتماعية على الإنترنت https://impact.neom.com/ar أو حسابها في تويتر @NEOM_CSR.// انتهى //09:02ت م0029