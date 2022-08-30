عرعر 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية 90 فرصة استثمارية جديدة عبر منصة "فرص" بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وشملت الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة شقق فندقية، ومجمع طبي، ومجمع تجاري، ومشغل نسائي، ومستودعات وغيرها.ودعت الأمانة المستثمرين والراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //09:03ت م0030