ينبع 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة ينبع، وعلى مدى أسبوع كامل، برنامج "حياك" للترحيب بالمعلمات الجدد الموجهات إلى مدارس تعليم المحافظة.وأكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن وزارة التعليم تولي اهتماماً بالغاً بالمعلم باعتباره أهم أقطاب العملية التعليمية والركيزة الأساسية في تطوير التعليم, مضيفاً أن الوزارة تسعى إلى توفير أسباب الثقة والنجاح والإبداع للمعلم والمعلمة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في بناء جيل واعٍ وقادر على المنافسة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.بدوره بين المساعد للشؤون المدرسية بتعليم ينبع حمدان بن محمد عيد الصيدلاني، أن البرنامج الذي يقام في كل من قاعة الابتدائية السادسة والعشرون بينبع البحر، ومركز التدريب بينبع البحر، ومركز التدريب بينبع الصناعية؛ يتضمن عددًا من الفعاليات المتنوعة التي تخدم المعلمات الجدد في بداية مسيرتهن المهنية التعليمية وتوضح لهم الجوانب التنظيمية والإجرائية في مجال اللوائح والأنظمة والتطوير المهني وأخلاقيات مهنة التعليم واستراتيجيات التعليم، بالإضافة إلى تزويدهن بالحقائب التدريبية.// انتهى //09:11ت م0031