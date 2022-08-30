طريف 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, مبلغ 90٫200 ريالاً في حسابات المستفيدين من خِدْماتها كمبالغ مالية نقدية ضمن برامجها المتعددة للأيتام وأسرهم تمثل إيداع الكفالات الشهرية لشهر أغسطس والبالغ عددهم 422 مستفيداً.وقدّم مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره للمؤسسات الداعمة والمانحة لدعمها المستمر، وللمتبرعين المشاركين والداعمين لهذه الكفالات.// انتهى //09:21ت م0032