بغداد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستعرّضت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد ، اليوم، لقصف بأربعة صواريخ.وذكرت خليّة الإعلام الأمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنَّ المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني؛ ما أدَّى إلى حدوث أضرار فيه، مبينة أنها حددت مكان إطلاق الصواريخ من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة بغداد.// انتهى //09:35ت م0035