إسلام آباد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الدعم المالي لباكستان، مما يسمح بصرف ما يزيد على 1.1 مليار دولار.وأوضح وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل في تصريح اليوم أنه بات بإمكان باكستان الآن الحصول على الشريحتين السابعة والثامنة بقيمة 1.17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن برنامج الدعم المالي من جانب صندوق النقد الدولي سيساعد الحكومة الباكستانية في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.// انتهى //10:56ت م0050