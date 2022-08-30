الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسرأس معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة، وفد المملكة المشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين (SAI20)، والذي عُقد يومي 2-3 صفر 1444هـ في إندونيسيا، بحضور نائب رئيس الجمهورية الدكتور معروف أمين.وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها التعاون وتبادل المعرفة والعمل على أفضل الممارسات الرقابية للمساهمة في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين، والتأكيد على دور هذه الأجهزة في استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن مجموعة العشرين، ومدى استجابة الدول للأزمات الدولية وآلية تعاون دول مجموعة العشرين فيما بينها في هذا الشأن.كما تناول التأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كمؤسسات مستقلة لإطلاق مبادرة شاملة وأداء دور فعّال في تشجيع الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى التركيز على استجابة الحكومات لتسريع عمليات التعافي الاقتصادي، وعلى المسائل ذات الأولوية التي وضعتها رئاسة مجموعة العشرين ومن ضمنها الصحة العامة والطاقة والتحول الرقمي.يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، التي تترأسها جمهورية إندونيسيا، ويركز على تقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل أفضل من أزمة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، وإسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان وتحسين الأداء والرقابة على أجهزة القطاع العام.// انتهى //10:56ت م0051