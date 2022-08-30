رفحاء 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسنظم المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء أمس،‏ برنامجاً يهدف لتهيئة وتثقيف المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي الجديد 1444هـ.وتخلل البرنامج استعراض لمجال التدريب التقني والمهني، والدور الريادي للمعهد, وحث الجميع على الاجتهاد والاستغلال الأمثل لتجهيزات وإمكانيات المعهد، والتواصل المباشر بوحدة التوجيه والإرشاد طيلة فترة تدربهم بالمعهد، بالإضافة إلى توضيح الخدمات المهمة التي يتمتع بها المتدربين المنتسبين للمعهد طيلة فترة تدريبهم والاستفادة منها, وأهمية الوعي الكامل بأنظمة ولوائح المعهد.يُذكر أن القبول المباشر في المعهد يتم عن طريق الحضور الشخصي للمعهد, ويستمر حتى نهاية يوم غد الأربعاء.// انتهى //11:00ت م0054